Источник: кибератаки на сайт ФСИН велись 13 часов с зарубежных серверов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний РФ подвергался массированным кибератакам в течение 13 часов с серверов, расположенных за рубежом. Об этом ТАСС сообщил источник во ФСИН.

"Массированные Ddos-атаки происходили с 18:00 17 января до 07:00 18 января. Наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20:45 - 22:30, 23:00 - 00:30 и 04:00 - 06:00", - рассказал источник. Восстановить работу ресурса удалось к семи утра понедельника.

По словам источника, атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции и других странах.

В воскресенье вечером при входе на сайт ФСИН и его региональных управлений появлялась информация, что проводятся технические работы. Сейчас сайты службы работают в обычном режиме.