Немецкие экологи опротестовали разрешение строительства "Северного потока - 2" в Германии

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германские экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA .

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В DUH ранее заявили, что ведомство по судоходству и гидрографии не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.

Как пишет DPA, в связи с протестом экологов выданное ведомством разрешение пока не имеет силы.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени всего было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей протяженности газопровода). Помимо примерно 30 км в водах Германии осталось уложить еще 120 км трубопровода в водах Дании.