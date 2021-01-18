Практически все учащиеся 1-11 классов российских школ возвращаются к очным занятиям

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Школы во всех российских регионах с 18 января переходят к очному обучению, к занятиям непосредственно в помещениях учебных заведений с этой недели вернутся почти все ученики с 1-го по 11-й класс. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"С 18 января во всех регионах страны школы переходят на очный формат обучения. К традиционному формату занятий возвращаются практически все учащиеся с 1-го по 11-й класс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что, например, в Калининградской области рекомендовано с 18 января возобновить занятия для учеников 5-8-х классов, занимавшихся ранее дистанционно, в Новосибирской области третья учебная четверть началась в очном режиме. Более 1 млн учеников московских школ также приступили к обучению в образовательных учреждениях.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявлял, что нет особых причин для досрочного завершения учебного года в школах.