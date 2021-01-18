Российская вакцина от коронавируса в виде спрея показала безопасность и иммунный ответ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывают в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, в ходе доклинических исследований показала безопасность и выработку антител. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в институте.

"В НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России продолжаются доклинические исследования новой вакцины против COVID-19. На данный момент получены хорошие результаты по ее безопасности и иммуногенной активности (выработке антител - прим. ТАСС). Изучаются защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции на различных животных моделях", - рассказали в институте.

Ранее в НИИ сообщили ТАСС, что ученые института разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Планируется, что вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.

В НИИ добавили, что в ближайшее время предполагается начало проведения токсикологических исследований. Предполагаемый срок окончания всего цикла доклинических исследований - май 2021 года.