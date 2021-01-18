В Башкирии суд оштрафовал завод "Полиэф" за ущерб окружающей среде

УФА, 18 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск управления Росприроднадзора к АО "Полиэф" по делу о возмещении ущерба окружающей среде вследствие утечки стоков в реку Изяк в июле 2019 года. Предприятие оштрафовано на 3,5 млн рублей, следует из материалов дела, опубликованных в картотеке.

"Требования Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора <...> удовлетворить частично. Взыскать с АО "Полиэф" <...> в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в доход бюджета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 3 502 820 рублей. Взыскать с АО "Полиэф" <...> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 29 322,25 рублей", - сказано в материалах дела.

"Полиэф" - производитель сырья для полимерной пищевой упаковки, выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат. Летом 2019 г. в реке Изяк Благовещенского района было зафиксировано помутнение воды и гибель рыбы. Росприроднадзор и прокуратура выявили утечку стоков на "Полиэфе" с загрязнением природы хлоридами, сульфатами, нитратами и цинком. Ущерб превысил 6,8 млн руб. Предприятие не оплатило сумму ущерба добровольно.