Число пунктов вакцинации от COVID-19 в районах Курской области увеличат до 28 к февралю

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Курской области увеличат количество пунктов вакцинации местных жителей от коронавируса до 28 к 1 февраля 2021 года. Об этом в понедельник на заседании администрации региона сообщил замгубернатора области Андрей Белостоцкий.

"На территории Курской области развернуто 20 пунктов вакцинации, до конца следующей недели [до 1 февраля] их количество увеличится до 28", - сказал Белостоцкий.

В январе и феврале в Курскую область ожидается поставка свыше 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, всего в 2021 году планируется привить не менее 60% от общего количества взрослого населения региона. Как отметил Белостоцкий, к 18 января регион получил порядка 3,4 тыс. доз вакцины, полностью вакцинацию завершили более 1,3 тыс. человек. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, получившего вакцину в августе 2020 года в числе добровольцев, результаты его анализов через 4 месяца показывают "устойчивое и большое количество антител".

По информации оперштаба, к 18 января в Курской области зарегистрировано 176 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 23 944. Из них 21 118 человек выздоровели, 330 пациентов умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, с 17 ноября перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 7 февраля. До 25 января под запретом работа танцевальных площадок, караоке, развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, заведения общепита не работают с 24:00 до 6:00.