{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Саудовская Аравия одобрила вакцины от коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca

По данным телеканала Al Arabiya, через специальное приложение на вакцинацию в стране записались уже более 2 млн человек

ТАСС, 18 января. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование в стране вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской компании Moderna. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя саудовского минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что в королевстве продолжается прививочная кампания. По данным телеканала, через специальное приложение на вакцинацию записались уже более 2 млн человек.

В начале декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило использование на территории королевства препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Прививочные центры открылись во всех регионах.

Согласно последним данным, обнародованным саудовским минздравом, за весь период с начала пандемии в королевстве выявлено 365 099 случаев заражения коронавирусом, 356 848 пациентов поправились, зафиксировано 6 329 летальных исходов.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
В Твери началась акция "Блокадная ласточка" в память об освобождении Ленинграда
Участники акции до 27 января будут раздавать значки с изображением ласточки с письмом в клюве
Читать полностью