Саудовская Аравия одобрила вакцины от коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca

ТАСС, 18 января. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование в стране вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской компании Moderna. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя саудовского минздрава.

Отмечается, что в королевстве продолжается прививочная кампания. По данным телеканала, через специальное приложение на вакцинацию записались уже более 2 млн человек.

В начале декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило использование на территории королевства препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Прививочные центры открылись во всех регионах.

Согласно последним данным, обнародованным саудовским минздравом, за весь период с начала пандемии в королевстве выявлено 365 099 случаев заражения коронавирусом, 356 848 пациентов поправились, зафиксировано 6 329 летальных исходов.