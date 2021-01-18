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Пандемия COVID-19

Колонии Марий Эл будут напрямую поставлять в больницы защитные антиковидные костюмы

Таким образом вырастет зарплата осужденных

ТАСС, 18 января. Центры трудовой адаптации осужденных в Марий Эл получили регистрационные удостоверения, позволяющие им самостоятельно производить и продавать защитные антиковидные костюмы для медработников. Об этом сообщила пресс-служба республиканского УФСИН.

"Благодаря полученным регистрационным удостоверениям мы можем производить и реализовывать эти товары самостоятельно. Такая работа станет более прибыльной, вырастет и зарплата осужденных. Дополнительным стимулом для медиков, безусловно, послужит возможность заключения прямых договоров с учреждениями уголовно-исполнительной системы по упрощенной схеме и без участия в конкурсах", - говорится в сообщении.

Центры трудовой адаптации осужденных начали шить костюмы индивидуальной защиты, накидки, медицинские и хирургические халаты в 2020 году для конкретных заказчиков, теперь же появилась возможность заключать напрямую договор с больницами.

В сообщении отмечается, что новая система позволит дополнительно трудоустроить осужденных, а также сделает более эффективным использование нового швейного оборудования, полученного в рамках федеральной целевой программы.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
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