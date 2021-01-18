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Пандемия COVID-19

ЕК считает, что паспорта вакцинации не должны подрывать права тех, кто не может привиться

Заместитель главы ЕК Марош Шефчович подтвердил, что создание системы сертификатов вакцинации будет обсуждаться на видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Введение в ЕС сертификатов вакцинации не должно допускать никакого ущемления в правах тех, кто не может или не хочет вакцинироваться. Такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

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"Эта дискуссия только начинается. Для нас очевидно, что совершенно необходимо создание базы данных, электронной системы для обмена медицинскими сведениями о лицах, прошедших вакцинацию, с полным соблюдением норм защиты персональных данных. Однако дальше встает вопрос, как именно будут применяться сертификаты вакцинации", - заявил Шефчович.

"Для меня совершенно очевидно, что сертификаты вакцинации не должны и не могут ограничивать права, в частности права на свободу передвижения, тех людей, которые не хотят или не могут, например по медицинским показаниям, проходить вакцинацию", - заявил он.

Шефчович подтвердил, что создание системы сертификатов вакцинации будет обсуждаться на видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января, подчеркнув, что обсуждение находится еще в ранней стадии и потребует продолжительного времени.

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