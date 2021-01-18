Ковид-паспорта в Башкирии, старт массовой вакцинации. Главное о коронавирусе за 18 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 591 066 случаев заражения, из них новых — 22 857. За сутки умер 471 человек, за весь период — 66 037.
- Стартует массовая вакцинация: россияне могут бесплатно привиться одним из двух зарегистрированных препаратов — "Спутник V" или "Эпиваккорона". После второго этапа вакцинации привившиеся смогут оформить электронный сертификат через портал Госуслуг. Все о том, как сделать прививку, читайте здесь.
- С 31 января можно будет записаться на прививку через портал госуслуг.
- В Башкирии вводятся ковид-паспорта, их смогут получить переболевшие с антителами или привитые. Обладатели этих паспортов не будут учитываться при подсчете заполняемости культурных учреждений и заведений общепита, смогут посещать массовые мероприятия без ограничений (при соблюдении масочного режима) и получат ряд скидок.
Москва
- Всего зафиксировано 895 327 случаев заражения, из них новых — 3679. Госпитализированы 1042 человека.
- Ученики всех классов возвращаются в школы в обычном режиме.
- Столица переходит к массовой вакцинации.
Мир
- Всего зафиксировано более 95 млн случаев заражения, умерли 2 030 805 млн человек (данные Университета Джона Хопкинса).
- Большинство инфицированных могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни, сообщили в ВОЗ.