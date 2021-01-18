Власти Кировской области планируют снимать ограничения по мере роста числа вакцинированных

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения по мере увеличения процента вакцинированных от коронавируса, сообщил в понедельник в прямом эфире телеканал "Россия 24" губернатор региона Игорь Васильев.

"Вакцинация преследует цель формирования популяционного иммунитета. По мере повышения процента вакцинированных будет возможность снимать определенные ограничения, введенные во время пандемии", - сказал Васильев.

По данным правительства области, в регион уже поступило 4 300 доз вакцины, первым компонентом привито 4 240 человек, вторым - 952 человека, в том числе первый компонент вакцины получили 809 жителей области старше 60 лет. Вакцинация проводится как в будние дни, так и в выходные в 12 прививочных пунктах. До 1 марта в регион планируется поставка еще 55 тыс. доз вакцины, 18 тыс. из которых поступят в ближайшее время. Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.

Васильев отметил, что в Кировской области проходят испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. "Все чувствуют себя хорошо", - уточнил Васильев, говоря об участниках испытаний.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 29 787 случаев заражения коронавирусом. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время. Пожилые граждане должны соблюдать самоизоляцию, а детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, школьники учатся очно.