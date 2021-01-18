Анализы на иммунитет после вакцинации от коронавируса можно будет сдать в лабораториях CMD

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сформировавшегося после вакцинации препаратом "Эпиваккорона", можно будет пройти в московских лабораториях Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии, начиная со среды, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

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"С 20 января 2021 года пройти тестирование, которое позволяет оценить напряженность иммунитета, сформировавшегося после введения вакцины "Эпиваккорона", сможет любой желающий. Услуга проводится на базе центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Для оценки иммунитета нужно будет сдать анализ на иммуноглобулины класса G на 35-42-й день после первой вакцинации.

Исследование можно будет сделать в пяти лабораториях, однако в дальнейшем Роспотребнадзор планирует расширение сети пунктов.

Массовая вакцинация населения от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России с понедельника. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".