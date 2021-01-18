Дума 20 января рассмотрит законопроект об особом регулировании детских школ искусств

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 20 января рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"В первом чтении будет рассмотрен президентский законопроект о регулировании деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного предпрофессионального, среднего профессионального и высшего образования в области искусств. Законопроект, который закрепляет статус детских школ искусств как организаций, создаваемых по видам искусств для обучения дополнительным программам в области искусств", - отметил Жуков.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в декабре. Документ предполагает введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В частности, в приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие.

Согласно документу, в законе предлагается уточнить, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования. Например, "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа". Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также смогут реализовываться в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере.

Проект наделяет Минкультуры полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ. Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации госполитики в сфере общего образования. Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу с 2022-2023 учебного года.