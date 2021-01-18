Врачи в Кирове спасли девочку с поражением всех органов и систем после коронавируса

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Врачи в Кировской области спасли семилетнюю девочку с поражением всех органов и систем после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса. Подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые в практике медучреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семилетняя Соня поступила в областную детскую больницу из Слободской Центральной районной больницы.

"Девочка поступила к нам в тяжелом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Дополнительное обследование показало у ребенка развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние характеризуется воспалительными процессами в сердце, легких, почках, мозге, глазах, коже и других органах. У пациентки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром, во всех тканях копилась жидкость - в плевре, в животе, в перикарде, начался сепсис", - цитирует пресс-служба главного врача Кировской областной детской клинической больницы Наталью Муратову.

Врачи установили, что ранее девочка перенесла новую коронавирусную инфекцию. "Для нас это был новый вид течения болезни, таких случаев в мире не так много, а в моей практике - впервые. Сейчас девочка находится на стадии восстановления, продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов детской областной больницы", - отметила Муратова.

По данным ведомства, в адрес Кировской областной детской клинической больницы поступило обращение от родственников другой девочки, проживающей в Германии, с описанием подобного случая болезни ребенка. "Родственники просят проконсультировать их девочку с помощью телемедицинских технологий. В учреждении заверили, что готовы помочь и поделиться опытом лечения заболевания с иностранными коллегами", - сообщили в пресс-службе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 29 787 случаев заражения коронавирусом.