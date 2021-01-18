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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

В Минздраве КЧР сообщили, что за помощью медиков после схода лавины никто не обращался

По данным ведомства, госпитализированных после ЧП нет

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Ни один человек не обратился за медицинской помощью после схода лавины в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. На данный момент госпитализированных нет, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии.

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"Пока никого не госпитализировали, никто не обращался", - сказал представитель пресс-службы.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара снежная лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек. Поиском пропавших занимаются более 170 человек.

По информации ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба", один человек погиб. Собеседник ТАСС в оперативных службах ранее сообщал, что, по предварительным данным, четыре человека пострадали. Также сообщалось, что шесть человек смогли самостоятельно выбраться из под снега. 

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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