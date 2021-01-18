Москалькова предложила создать автоматизированную систему учета сообщений о преступлениях

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству РФ рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы регистрации и учета сообщений о преступлениях. Об этом говорится в тематическом докладе омбудсмена "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе", опубликованном в понедельник на официальном сайте уполномоченного.

"Автоматизированная система учета позволит своевременно и без споров решать вопросы о направлении заявлений компетентным органам расследования и оставлять их на контроле до самого принятия решения о начале расследования", - считает уполномоченный по правам человека. Заявления и сообщения в силу многообразия преступных посягательств могут направляться в автоматизированную систему через различные органы, например, полицию, медучреждения, контрольные органы, говорится в докладе.

Обязанность рассмотреть каждое из сообщений, дать заявителю ответ о дальнейшем движении дела и отражать эти данные в автоматизированной системе закрепляется за компетентными должностными лицами, отмечает Москалькова. Заявитель в таком случае сможет получать сведения о решениях по его заявлению через личный кабинет.

В докладе отмечается, что во многих государствах создаются единые порталы правоохранительных органов, куда в режиме реального времени может обратиться человек, ставший жертвой преступления или его очевидцем. В свою очередь это увеличивает возможности оперативного реагирования правоохранительных органов на сообщение о преступлении, отмечает Москалькова.