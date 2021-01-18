Привитые от COVID-19 жители Башкирии смогут без ограничений посещать массовые мероприятия

УФА, 18 января. /ТАСС/. Граждане, сделавшие прививку от COVID-19 или перенесшие инфекцию и имеющие антитела, не будут учитываться при подсчете заполняемости культурных учреждений и заведений общепита в Башкирии. Они смогут посещать массовые мероприятия без ограничений при соблюдении масочного режима, а также получат ряд скидок, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Люди с таким паспортом смогут посещать заведения общепита и другие общественные места, а также массовые мероприятия - концерты, спектакли, спортивные соревнования, хоккейные и футбольные матчи - сверх установленной квоты по заполняемости зала", - сказано в сообщении.

На данный момент в регионе заведения общепита могут обслуживать в зале не более 50 гостей, с соблюдением между ними дистанции 1,5 м. Это ограничение не будет касаться лиц с антиковидными паспортами. Также новый документ, который можно будет получить с 5 февраля, дает право заходить в школы и детские сады, допуск в которые ограничен из-за пандемии, сообщил ранее в понедельник на совещании в правительстве региона руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Прорабатываются скидки 5-10% для таких граждан при покупке абонементов в бассейн, фитнес-центры, 20% - на экскурсии по Уфе на двухэтажном автобусе.

В республике действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, ограничение на заполняемость заведений общепита, проведение массовых мероприятий, также обязательно ношение масок в общественных местах.