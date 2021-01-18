Во ФСИН сообщили, что кибератаки на сайт службы велись с серверов 16 государств

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Официальный портал Федеральной службы исполнения наказаний РФ подвергся массированным кибератакам с серверов 16 стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН России, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, в период с 18:00 мск 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам. Атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Тайване, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии", - подчеркнули в ФСИН.

Ранее источник сообщил, что наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20:45 - 22:30 мск, 23:00 - 00:30 мск и 04:00 - 06:00 мск. Восстановить работу ресурса удалось к семи утра понедельника.

В воскресенье вечером при входе на сайт ФСИН и его региональных управлений появлялась информация, что проводятся технические работы.