Власти Крыма сообщили о возможности записаться на вакцинацию от коронавируса по WhatsApp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Крыма объявили о начале массовой вакцинации в регионе, записаться на нее все желающие могут по телефону или через WhatsApp, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"В связи с началом массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции, граждане, желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в поликлинику по месту жительства в телефонном режиме или через WhatsApp-приемную", - говорится в сообщении.

Первая партия вакцины поступила в Крым 8 декабря, прививали медработников. Всего в Крым поступило 8 042 дозы вакцины.

С начала пандемии в республике выявили более 29,5 тыс. случаев инфицирования. Рост числа заражений начался в октябре прошлого года. До 1 февраля в республике действует ряд ограничений, связанных с проведением корпоративов, массовые гуляния отменены.