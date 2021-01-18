В Петербурге пройдет акция по сбору историй о защитниках блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Акция по сбору историй о защитниках блокадного Ленинграда "Медаль моей памяти" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 января по 31 марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

"С 27 января по 31 марта 2021 года с помощью базы данных "Медаль "За оборону Ленинграда" все желающие смогут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы поделиться историей о герое блокады, нужно найти карточку родственника в базе сайта, написать и отправить по электронной почте краткий рассказ. В нем следует указать, чем занимался родственник, где работал и какой вклад внес в оборону города. "Если среди уже оцифрованных документов сведений о награждении нет, но известно, что они должны быть - можно сохранить поисковый запрос: функционал уведомления о появлении новых карточек награжденных планируется реализовать в скором времени", - добавили в пресс-службе.

В комитете отметили, что в дальнейшем истории участников акции о защитниках Ленинграда станут основой для статей и сюжетов, которые будут публиковаться в СМИ и социальных сетях проекта.

База данных "Медаль "За оборону Ленинграда" была запущена 9 мая 2020 года на портале "Архивы Санкт-Петербурга" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) по инициативе губернатора города Александра Беглова. Ресурс позволяет получить доступ к наиболее полной информации о гражданских лицах, награжденных медалью "За оборону Ленинграда". В настоящее время цифровая база данных содержит архивные сведения о более чем 170 тыс. защитниках, которые ранее не были оцифрованы и были доступны только в читальном зале Центрального государственного архива города.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".

Медаль "За оборону Ленинграда" была учреждена 22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР. За все время медалями были награждены более 1,5 млн человек.