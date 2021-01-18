Москалькова предложила расширить практику создания учреждений для жертв домашнего насилия

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила государственным органам субъектов РФ расширить практику создания учреждений, оказывающих услуги женщинам и детям, пострадавшим от насилия. Об этом говорится в тематическом докладе омбудсмена "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе", опубликованном в понедельник на официальном сайте уполномоченного.

"В кризисных центрах для женщин, действующих в субъектах Российской Федерации, ежегодно получают помощь около 60 тыс. женщин и более 10 тыс. девочек, подвергшихся насилию. Однако кризисные центры и кризисные отделения, оказывающие помощь пострадавшим от насилия, созданы не во всех субъектах Российской Федерации и женщины остаются наедине со своей проблемой", - считает Москалькова.

Также омбудсмен отмечает, что кризисные центры не могут обеспечить всеохватывающего решения проблем жертв домашнего насилия. "В этой связи вопрос о дальнейшем развитии механизмов профилактики бытового (домашнего) насилия сохраняет свою актуальность", - сообщается в докладе.

Уполномоченный по правам человека ссылается на опыт государств, которые отходят от модели простого реагирования на свершившиеся правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций. "Административные запреты и предписания, нацеленные на предотвращение будущих событий, а также система санкций за их нарушение, могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще", - считает она.