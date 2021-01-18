В Петербурге умер почетный архитектор Рафаэль Даянов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Почетный архитектор России Рафаэль Даянов умер на 71-м году жизни, сообщил Союза реставраторов Петербурга в понедельник на странице в "Вконтакте".

"18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Архитектор стал автором проектов реставрации таких знаковых для города и пригородов зданий как Дом Д. Трезини, особняк Е. К. Гаусвальд, дом А. Я. Лобанова-Ростовского, доходный дом М. И. Вавельберга, дворец Бобринских, павильона "Холодная баня" ("Агатовые комнаты") в ГМЗ "Царское село" и многие другие. Внес неоценимый вклад в воссоздание утраченных в советское время памятников архитектуры, таких как Храм Рождества Христова на Песках, Церковь Смоленской иконы Божией Матери", - говорится в сообщении.

Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств, имел государственные награды, был автором более 20 историко-исследовательских статей.