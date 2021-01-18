От Чечни до Чукотки. Как регионы начинают массовую вакцинацию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в регионах России будет идти разными темпами - где-то она фактически уже началась, где-то откладывается до поступления больших партий вакцины, рассказали ТАСС представители региональных властей.

В Санкт-Петербурге сейчас прививают врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников силовых структур, а также жителей старше 60 лет, которые входят в группу риска. Пока прививки сделали более 22 тыс. человек, из которых почти 4 тыс. уже получили обе дозы препарата.

До конца января город должен получить 68 тыс. доз вакцины, в дальнейшем власти ждут еще порядка 500 тыс. "Городская инфраструктура здравоохранения готова к массовой вакцинации <...> По мере поступления вакцины... помимо групп приоритета, которые определены, уже можно [будет] говорить и о переходе к вакцинации всех желающих", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В Нижегородской области, где заразились более 78 тыс. человек, привились пока около 3 тыс. Но уже до конца января в регионе ждут свыше 150 тыс. доз препарата для массовой вакцинации. В Свердловской области (65,6 тыс. заболевших) при этом уже вакцинировались примерно 12 тыс. жителей.

Самые отдаленные

Несмотря на особенности логистики, массовую вакцинацию уже начали во многих самых отдаленных регионах России. Например, на Чукотке она стартовала во всех муниципальных районах, кроме Провиденского городского округа, куда вакцину доставят ближайшим рейсом. Прививку сделали почти 300 человек, или 0,6% всего населения региона.

На Сахалине первую дозу препарата получили около 2 тыс. человек, но до конца января остров ждет в общей сложности более 18 тыс. доз вакцины, а в каждый следующий месяц - не менее 20 тыс.

Однако на Камчатке планируют начать массовую вакцинацию только в феврале, когда полуостров получит около 16 тыс. доз препарата. Схожая ситуация складывается в Севастополе, который до конца зимы ждет только порядка 18 тыс. доз, и Иркутской области, где власти пока не располагают данными, когда и сколько препарата они получат.

Самые амбициозные

Федеральные власти рассчитывают привить 60% россиян, за исключением тех, кто уже переболел, а также детей и подростков - ни одна вакцина пока не прошла испытания среди несовершеннолетних. Однако в ряде регионов ставят даже более амбициозные задачи.

Так, в Белгородской области рассчитывают до конца года вакцинировать не менее 70% взрослых жителей (пока там привили только 1,8 тыс. человек).

Власти Северной Осетии планируют уже к апрелю привить около 30% населения республики, а в Удмуртии рассчитывают завершить активную фазу массовой вакцинации весной. "Если мы активную фазу вакцинации до мая проведем, то можно с уверенностью сказать, что практически в обычный режим войдем", - пояснил журналистам глава республики Александр Бречалов.

В Пермском крае прививать всех желающих начнут после получения первой крупной партии вакцины, пока там привились порядка 4,1 тыс. человек (почти 1,3 тыс. из них получили оба укола) из групп риска. По словам главы региона Дмитрия Махонина, почти 50% жителей - 1,2 млн - должны получить вакцину до конца августа.

Самые южные

Отдельный вопрос - вакцинация жителей южных регионов, в том числе популярных у россиян курортов. Власти Краснодарского края сообщили, что в регионе привиты уже почти 10 тыс. человек, а всего там откроют почти 100 пунктов вакцинации - заметно больше, чем во многих других субъектах Федерации. В Ростовской области привиться пока могут только жители ряда крупнейших городов, в сельские районы вакцина поступит только в конце января.

В Чечне (почти 1,8 тыс. привившихся) в ближайшее время ждут 50 тыс. доз, а в более густонаселенном Дагестане - в общей сложности свыше 30 тыс., часть из которых уже поступила.