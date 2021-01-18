Глава МИД Чехии заразился коронавирусом

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заразился коронавирусом и находится на домашней самоизоляции. Об этом политик информировал в понедельник в сообщении для СМИ, которое поступило в ТАСС.

"В воскресенье я получил положительный результат антигенного теста на коронавирус, а в понедельник он был подтвержден ПЦР-тестом, - отмечается в документе. - Мне нехорошо, у меня слабость, но пока отсутствуют более серьезные признаки заболевания [вызываемого вирусом]".

Глава чешской дипломатии отменил рабочую программу на ближайшие дни. Тем не менее в понедельник он решил принять участие в заседании правительства, которое проводится в режиме онлайн-конференции.

Ранее на карантине в связи с заражением коронавирусом находились первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, министр сельского хозяйства республики Ян Томан и министр по делам развития регионов Клара Досталова.