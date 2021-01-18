Синоптики сообщили о повышенной лавинной опасности на курортах Северного Кавказа и Сочи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Повышенный риск схода снежных лавин прогнозируется на горнолыжных курортах Северного Кавказа и Сочи в ближайшее время. Специалисты Росгидромета проводят предупредительные спуски для минимизирования рисков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На курортах Северного Кавказа до Нового года выпало много снега, и они начали функционировать. Затем очень теплая погода естественно уменьшила высоту снежного покрова. Сейчас за счет осадков в горах будет обеспечено полное функционирование курортов для любителей горнолыжного отдыха. На Клухорском перевале высота снежного покрова - 95 см, Архыз - 70 см, Теберда - 39 см, на Красной Поляне - 6 см. Это речь о станциях, непосредственно на склонах, разумеется, еще больше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой уровень снега приносит не только возможность наслаждаться зимними видами спорта, но и большую опасность, так как повышается риск схода лавин.

"В горах Северного Кавказа выше 1,5 тыс. м лавинная опасность почти повсеместно, а в районах Сочи даже выше 1 тыс. м уже лавинная опасность. Службы Росгидромета проводят активные воздействия, предупредительные спуски лавин", - отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии, четверо пострадали.