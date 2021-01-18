В кабмине поддержали с замечаниями законопроект о запрете рекламы из громкоговорителей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу думы Астраханской области, запрещающую рекламу из громкоговорителей. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Документом предлагается запретить "распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их". По мнению авторов инициативы, отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны распространителей и негативным последствиям для граждан.

"Звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметили в правительстве, документ требует доработки в части "определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования". В кабмине также считают, что из законопроекта необходимо исключить слова "или вне их", поскольку эта формулировка делает невозможной размещение любой звуковой рекламы, в том числе из переносимых устройств. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 22 октября прошлого года. Правовое управление нижней палаты в свою очередь рекомендовало уточнить понятие "звукотехническое оборудование", а также распространить ограничения на звуковую рекламу по аналогии с теле- и радиорекламой.