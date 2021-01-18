Инструктор спас ребенка во время схода лавины в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Инструктор по горнолыжному спорту спас пятилетнего ребенка во время схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в понедельник рассказала мама мальчика Ирина Милакина.

"Инструктор с сыном катались на учебном склоне, я наблюдала за успехами. Несколько раз слышала взрывы, после третьего, буквально через 20-30 секунд, увидела волну из снега, поняла, что лавина. Естественно, ничего сделать не могла, был ужас. Мы с мужем побежали на склон, я запомнила, где был сын, и увидела, что инструктор его несет на руках. Их накрыло снегом полностью, он откопал и вытащил малыша", - рассказала мама мальчика.

По словам Ирины, и с ребенком, и с инструктором Муратом сейчас все в порядке. "Самому инструктору было плохо, он отдал нам ребенка и сам упал без сил. Мы потом с ним провели несколько часов вместе в здании проката. От помощи он отказался, сказал, что чувствует себя нормально", - пояснила мама мальчика. Сообщение со словами благодарности инструктору женщина выложила в социальных сетях.