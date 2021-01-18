{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде возобновило работу генконсульство Польши

Генконсульство не работало с 7 декабря

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Генеральное консульство Польши в Калининграде возобновило прием посетителей, приостановленный 7 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте диппредставительства, "прием посетителей касательно жалоб и заявлений по визовым вопросам осуществляется по предварительной записи по телефону" по понедельникам с 14:00 до 15:00, по остальным вопросам - по средам с 10:00 до 11:00.

Подробная информация по действующим ограничениям по поводу пересечения госграницы Польша размещена на сайтах правительства Польши и польской погранслужбы, информирует генконсульство.

Теги
РоссияПольшаКалининградская область
В Твери началась акция "Блокадная ласточка" в память об освобождении Ленинграда
Участники акции до 27 января будут раздавать значки с изображением ласточки с письмом в клюве
Читать полностью