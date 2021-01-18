В Калининграде возобновило работу генконсульство Польши

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Генеральное консульство Польши в Калининграде возобновило прием посетителей, приостановленный 7 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте диппредставительства, "прием посетителей касательно жалоб и заявлений по визовым вопросам осуществляется по предварительной записи по телефону" по понедельникам с 14:00 до 15:00, по остальным вопросам - по средам с 10:00 до 11:00.

Подробная информация по действующим ограничениям по поводу пересечения госграницы Польша размещена на сайтах правительства Польши и польской погранслужбы, информирует генконсульство.