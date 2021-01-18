В Госдуме обсудят регулирование вывоза иностранцами детей от суррогатных матерей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Профильная рабочая группы Госдумы в среду проведет в нижней палате заседание на тему законодательного регулирования вывоза из страны иностранцами детей от суррогатных матерей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-спикера нижней палаты Петра Толстого.

"20 января 2021 года, в 17:00 в Государственной думе состоится заседание рабочей группы на тему: "Законодательное регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства", - говорится в сообщении.

Речь пойдет о разработке соответствующих поправок в отдельные законы "в части регулирования вопросов суррогатного материнства".

"На фоне череды смертей новорожденных детей и громких уголовных дел, начатых Следственным комитетом Российской Федерации по факту торговли и вывоза иностранцами детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, усилилось социальное напряжение в общественно-политическом пространстве страны. На сегодняшний день отсутствуют правовые механизмы контроля за судьбой таких детей, заказ и вывоз детей, рожденных суррогатными матерями, осуществляется беспрепятственно", - отметили в пресс-службе.

Участие в слушаниях, помимо самого Толстого, примут председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Кроме того, ожидается участие начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, руководителя Управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного Комитета России Евгении Минаевой, представителей духовенства и др.