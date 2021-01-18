В кабмине поддержали проект Путина об особом регулировании детских школ искусств

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала президентскую инициативу об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам. Текст проекта отзыва комиссии имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - отмечается в документе.

Ранее в понедельник Совет Думы принял решение рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании в среду, 20 января. Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в декабре. Документ предлагает ввести дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие.

Законопроект также уточняет, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере.

Проект наделяет Минкультуры полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ. Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации госполитики в сфере общего образования.

Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу с 2022-2023 учебного года.