В Ростовской области планируют привить от коронавируса более 2 млн жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса более 2 млн жителей региона старше 18 лет. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"В области планируется привить 60% населения, а это более 2 млн чел. Это люди старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Особое внимание будет удаляться возрастной категории старше 55 лет", - сообщили в управлении.

Отмечается, что на данный момент в регион поступило более 13,5 тыс. доз вакцины, которые сейчас распределяются по городам области. Количество прививочных кабинетов увеличено с 12 до 83, они обеспечиваются необходимым для хранения вакцины оборудованием. Как сообщили в управлении информполитики, получить вакцину можно, записавшись через портал госуслуг или обратившись в поликлинику по месту жительства.

В регионе продолжается вакцинация сотрудников Роспотребнадзора, медицинских и социальных работников, работников сферы образования, добавили в управлении.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 58 708, число выздоровевших выросло до 48 505, умерли 2 348 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,00. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.