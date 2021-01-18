В Петербурге переоборудуют в бизнес-центр памятник конструктивизма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Пустующий канатный цех закрытого завода "Красный гвоздильщик" с уникальной водонапорной башней 1930-х годов на Васильевском острове в Петербурге отреставрируют и переоборудуют в бизнес-центр. Реконструкцией объекта культурного наследия и памятника конструктивистской архитектуры займется холдинг Selt Group, срок выполнения работ составит 2,5 года, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Срок реконструкции канатного цеха с водонапорной башней на 25-й линии Васильевского острова составит примерно 2,5 года, после того, как Selt Group получит разрешения на строительство", - сообщили в пресс-службе.

Канатный цех на "Красном текстильщике" был возведен в 1930 году по проекту известного теоретика конструктивизма и авангарда в России Якова Чернихова. Главную ценность здания представляет конструктивистская водонапорная башня нестандартной формы, небольшой цилиндр которой опирается на две тонкие колонны.

Проект реконструкции Selt Group и ООО "Кант", одобренный комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, должен превратить заброшенный канатный цех в трехэтажное коммерческое пространство с офисами и атриумом. В самой водонапорной башне планируется обустроить помещение, в котором могут разместить смотровую площадку или экспозиционное пространство. Согласно проекту, специалисты проведут полную реставрацию исторических фасадов промышленного здания, на основе архитектурных решений 1930-х и 1950-х годов, укрепят конструктивные элементы башни и оборудуют внутри нее лифт.

Предприятие между 25-й линией Васильевского острова и ныне засыпанным Маслобуянским каналом было основано в 1857 году французским предпринимателем Ф. А. Шопеном как чугунолитейный завод. В 1873 году в этом же квартале было основано Общество железопрокатного и проволочного завода, которое в 1921 году переименовали в "Красный гвоздильщик". Во время первой пятилетки здесь развернулось активное строительство новых зданий, самым заметным из которых стал канатный цех с водонапорной башней. Ныне завод "Красный гвоздильщик" прекратил свое существование, а его помещения находятся в бывшей промышленной зоне на 25-й линии Васильевского острова, на территории которой ведется активное жилое строительство.