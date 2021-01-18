В ГП РФ заявили, что Германия скрывает обстоятельства с "отравлением" Навального

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Германии не исполнили российские запросы о предоставлении информации об обстоятельствах произошедшего летом с Алексеем Навальным, прислав формальные ответы на них. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", - указали в ведомстве. "ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны", - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве сообщили, что немецкая сторона также не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. "Отказано в предоставлении биоматериалов Навального А. А. для сравнительных исследований", - сообщили в Генпрокуратуре.

Согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование предметов - бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". "При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово. В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе", - добавили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, было отказано в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ. "При этом, исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, М. Певчих была в числе провожающих его лиц", - отметили в Генпрокуратуре. Помимо прочего, не исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

В ведомстве напомнили, что с 27 августа по 28 сентября 2020 года в Федеральное ведомство юстиции ФРГ направлены четыре запроса о правовой помощи по инциденту с Навальным, которому стало плохо во время полета из Томска в Москву.