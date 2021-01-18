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Военные задействовали машины "Змей Горыныч" для очистки аэродромов ЮВО от снега

Всего в работах задействовали 300 человек и 100 единиц техники
Тепловые машины ТМ-59 Пресс-служба Южного Военного округа
Описание
Тепловые машины ТМ-59
© Пресс-служба Южного Военного округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Военные Южного военного округа (ЮВО) задействовали тепловые машины ТМ-59, известные как "Змей Горыныч", для очистки взлетно-посадочных полос аэродромов ЮВО от снега и льда, сообщили в пресс-службе округа.

"В Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье и на Кубани для очистки аэродромов Южного военного округа (ЮВО) от снежно-ледяного образования военнослужащие задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч". Подразделения аэродромно-технического обеспечения с помощью специальной техники выполнили работы по очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В расчистке аэродромов задействованы 300 человек и 100 единиц техники. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на юге европейской части России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, снегопады, метели, гололедица и налипание снега. 

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