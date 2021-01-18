Число госпитализированных из дома престарелых под Новгородом с коронавирусом выросло до 33

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Число госпитализированных сотрудников и постояльцев Боровичского дома престарелых и инвалидов в Новгородской области, где возникла вспышка коронавируса, выросло до 33 человек, одна пациентка умерла. Об этом в понедельник в ходе заседания оперативного штаба сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева.

9 января оперштаб сообщал о вспышке коронавируса в Боровичском доме-интернате, где инфекция подтвердилась у 75 постояльцев, всего в учреждении находятся 100 человек, а также 22 сотрудника, работающих по сменам. 11 января, власти сообщали о 22 госпитализированных.

"На сегодня госпитализированы 33 человека из Боровичского Дома-интерната, состояние их стабильное. К сожалению, вчера ночью умерла одна пациента 84 лет. Она имела сопутствующую сердечно-сосудистую патологию с тяжелой степенью декомпенсации. Смерть наступила на фоне полиорганной недостаточности", - сообщила Ломовцева.

В целом, власти отмечают, что ситуация в доме престарелых находится под контролем. Как ранее сообщал ТАСС, в учреждении действуют карантинные меры, ведется эпидрасследование.

По данным оперативного штаба, состояние пациентов из боровичского дома интерната стабильное и не вызывает опасений. На 18 января суточный прирост заболевших коронавирусом составил 183 человека. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 21 830. Выздоровели - 18 977 человек, 105 пациентов умерли.