Зюганов сообщил, что вакцинировался от коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что привился от коронавирусной инфекции.

"Я привился и считаю это правильным. Я долго [решался]. У меня есть свои заморочки, как у любого нормального человека, но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина ["Эпиваккорона"] - она хорошо сделана, и этот институт [науч. центр "Вектор"] имеет уникальную историю. "Спутник" [Спутник V] пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует [иммунитет] и так далее", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.