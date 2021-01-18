Телеканал "Спас" покажет серию интервью с российскими благотворителями

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Серия интервью проекта "Вера в большом городе. Люди добрых дел" с 12 ведущими профессиональными благотворителями России будет показана на канале проекта в YouTube с 4 февраля, а также будет транслироваться на телеканале "Спас". Об этом на круглом столе в ТАСС в онлайн-формате "Благотворительность в России: проблема инициативности граждан" рассказал в понедельник руководитель проекта Николай Бреев.

"4 февраля мы выпустим первую серию, первое интервью. <...> Это - серия интервью с лидерами российской благотворительности, теми людьми, которые двигают вперед развитие российской благотворительности - это 12 человек, - сообщил он. - Журналистская и профессиональная задача была <...> раскрыть мотивы наших героев, показать мотивы: каким образом зарождается эта потребность помогать, как она развивается".

Проект, по словам Бреева, будет транслироваться на телеканале "Спас", но его покажут с небольшой задержкой. В пресс-службе телеканала ТАСС подтвердили эту информацию.