Власти Петербурга рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Более 80% умерших жителей Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции в 2020 году - пожилые люди. Об этом сообщил в понедельник председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

"В Санкт-Петербурге наступление летального исхода наиболее часто отмечалось в группе пациентов в возрасте 60 лет и старше, - сказал Лисовец. - 86% умерших жителей в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции приходились на группу 60 и старше".

Он отметил, что наиболее часто коронавирус приводил к смерти пациентов в возрасте от 80 до 84 лет. Доля умерших в этом возрасте составила 20,1% от общего числа скончавшихся от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. "Поэтому, действительно, тот факт, что в Санкт-Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не могло не отразиться на количестве умерших", - добавил глава комитета.

Лисовец также отметил, что показатель смертности в Санкт-Петербурге в прошлом году из-за пандемии вырос почти на 23% по сравнению с 2019 годом.

"В Санкт-Петербурге за истекший 2020 год этот показатель [смертности] составляет порядка 22,9%. Цифра пока оперативная, она может быть уточнена, но вряд ли изменится кардинально", - сказал Лисовец. - И в Санкт-Петербурге прирост этой общей смертности объясняется именно пандемией коронавирусной инфекции".

Однако Петербург, по его словам, не входит в первую десятку субъектов с наибольшим приростом смертности.

Лисовец добавил, что более 50% от общего числа умерших пациентов Петербурга страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Второе место в структуре общей смертности города занимают онкологические заболевания, третье - коронавирусная инфекция (15,2%). Он также отметил, что доля умерших от болезней сердца, злокачественных новообразований, органов пищеварения, от эндокринных заболеваний, травм и отравлений по сравнению с 2019 годом сократилась.

По последним данным, в Петербурге выявили 300 764 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 188 303 человека, умерли 8 902. За последние сутки в городе выявили 3 287 случаев заражения.

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