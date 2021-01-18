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Пандемия COVID-19
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В Минпросвещения сообщили, что более 97% школьников вернулись к очному обучению

Первый замглавы ведомства Дмитрий Глушко уточнил, что с 18 января к очному обучению приступили 16,3 млн человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 97% российских школьников, то есть 16,3 млн человек, с 18 января вернулись к очному обучению. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников", - сказал он.

Глушко добавил, что во всех регионах РФ реализуется большой комплекс санитарных мероприятий, чтобы обеспечить безопасное возвращение школьников к очному обучению.

12 января министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что перевод школьников на дистанционное обучение в 2020 году был вынужденной и временной мерой. По словам главы Минпросвещения, удаленка никогда не заменит традиционный образовательный процесс.

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