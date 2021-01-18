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Около 25 тыс. жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от коронавируса

Всего в регионе открыли 47 пунктов вакцинации в 43 медучреждениях, в планах властей увеличить их количество до 80

ТАСС, 18 января. Число нижегородцев, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, увеличилось до 25 тыс. Об этом сообщил в понедельник в прямом эфире телеканала "Россия-24" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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"В настоящее время в Нижегородской области развернуто 47 пунктов вакцинации в 43 медицинских организациях, мы планируем довести количество пунктов до 80, а также используем для вакцинирования мобильные ФАПы, сейчас их три. Идет активная запись желающих, уже 25 тыс. нижегородцев записались [на вакцинацию]", - сказал Никитин, отметив, что прирост желающих записаться на вакцинацию составляет "примерно по полторы-две тысячи человек в сутки".

Запись на вакцинацию открылась в Нижегородской области 13 января, оставить заявку можно на сайте Минздрава региона, по номеру 112 или через сервис госуслуг. По словам Никитина, в регион уже поступило 15 тыс. доз вакцины, до конца января число доз увеличится до 150 тыс.

В Нижегородской области, по данным на 18 января, подтверждено 78 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 70 465 человек выздоровели, 1 923 пациента умерли.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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