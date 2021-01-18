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Около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса выдали на госуслугах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что сертификат в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса выдано через портал госуслуг. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что сертификат в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

"Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку не выходя из дома можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой", - добавил вице-премьер.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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