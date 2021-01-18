В Ленинградской области открыли запись на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Ленинградская область открыла запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции на портале госуслуг, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Регион открыл запись на вакцинацию от COVID-19. Жители Ленинградской области могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале "Госуслуги". Услуга запущена в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация доступна жителям в поликлиниках, к которым они прикреплены. Для этого на портале необходимо выбрать медицинскую организацию, а также удобные дату и время приема.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области, сейчас в регионе вакцинация осуществляется в шести прививочных пунктах среди групп населения высокого риска заражения, в том числе сотрудников системы здравоохранения, социальных и образовательных учреждений, силовых ведомств и коммунальных служб. С 19 января прививочные пункты начнут работать во всех межрайонных, районных и городских больницах. Планируется также работа выездных мобильных прививочных пунктов. Объемы вакцинации зависят от количества поступающих в область доз вакцины.

В пресс-службе правительства региона также уточнили ТАСС, что на сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции в Ленинградской области сделали 1 525 человек, обе дозы вакцины получили 129. Всего в регион поступило 9 342 дозы вакцины.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 27 130 человек, выздоровели 24 388, умерли 318. За минувшие сутки в регионе выявили 228 случаев заражения коронавирусом.