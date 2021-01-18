Минтруд предлагает опробовать удаленное проведение медико-социальной экспертизы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России предлагает опробовать проведение медико-социальной экспертизы в дистанционной форме. Пилотный проект будет реализован в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предлагается утвердить техническое задание пилотного проекта по отработке подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме (далее - пилотный проект), целью которого является отработка новых подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме", - говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках пилотного проекта планируется с использованием современных технологий обеспечить возможность для граждан дистанционно обжаловать решения нижестоящих бюро медико-социальной экспертизы. Данный механизм взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами актуален в условиях их проживания вдали от областных центров, когда зачастую процесс обжалования связан с временными и материальными затратами.

Одной из целей проекта является определение эффективности осуществления дистанционного взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами, а также с другими врачами и филиалами Главных бюро медико-социальной экспертизы. Согласно приложению к документу, пилот пройдет в Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской, Магаданской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.