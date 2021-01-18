Telegram сообщил о блокировке сотен призывов к насилию во время беспорядков в США

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в начале января, сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем официальном канале.

"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все большее количество сообщений об общественной деятельности, связанной с действиями граждан США. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию", - говорится в сообщении.

"Доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества, но мы внимательно следим за ситуацией", - отметил Дуров, подчеркнув, что Telegram приветствует мирные протесты и дебаты, но условия использования сервиса прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Telegram в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых оказались в том числе радикальные сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Как пояснял телеканал, эти люди присоединились к сервису в попытке "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, однако мессенджер также начал удалять материалы экстремистского толка.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа.