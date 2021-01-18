Фармрегулятор Сербии одобрил применение китайской вакцины Sinopharm

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на использование 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm. Об этом сообщило в понедельник агентство Tanjug .

"Предписанные законом условия для применения вакцины Sinopharm в Сербии были соблюдены. Агентство и его сотрудники провели высокопрофессиональную и тщательную оценку необходимой документации и научных данных, подтверждающих качество, эффективность и, прежде всего, безопасность китайской вакцины в соответствии со всеми стандартами ЕС и ВОЗ", - цитирует агентство слова представителя ALIMS Павле Зелича.

16 января в Сербию доставили первую партию китайской вакцины в размере 1 млн доз. В церемонии встречи принял участие президент Сербии Александар Вучич и посол Китая в Белграде Чен Бо. Ранее сербский лидер не исключил, что сделает прививку от коронавируса китайским препаратом.

Сербский лидер также рассказал, что Белград заранее договорился о закупке 1,8 млн доз вакцины по европейской программе COVAX, однако Сербия до сих пор не получила по этой программе ни одной дозы, несмотря на то, что заплатила Евросоюзу за разработку вакцины €2 млн, а затем еще €4,87 млн. Вучич сообщил, что, несмотря на участие в программе COVAX, Сербия получила все объемы вакцины на основе двухсторонних соглашений с производителями.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. В страну поступили 2,4 тыс. доз "Спутник V", до конца января ожидаются крупные партии.