Все центральные больницы и амбулатории КБР задействуют для вакцинации от коронавируса

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Более 1 440 доз вакцин против коронавируса "Спутник V" поступило в Кабардино-Балкарию, в вакцинации с 19 января будут задействованы все центральные больницы и амбулатории региона. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства республики по итогам очередного заседания Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии.

"Если до сих пор в иммунизации населения были задействованы пять пунктов вакцинации, то с 19 января будут задействованы все центральные районные больницы и их структурные подразделения - амбулатории. Планируется осуществлять организованный подвоз прикрепленного населения из отдаленных сел к точкам проведения вакцинации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вакцинацию граждане могут пройти не по территориальному месту прикрепления, а обратившись в любой пункт вакцинации, развернутый в медицинской организации Минздрава КБР, по направлению врача-терапевта. Как сообщается, с целью координации всех уровней власти в организации массовой иммунизации населения против коронавируса процессе при правительстве КБР создана рабочая группа.

По информации министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, с начала вакцинации населения в Кабардино-Балкарию поступило 1 442 дозы вакцины, общее количество вакцинированных составляет - 1 342 человека, ревакцинированы 572 человека. В ближайшее время ожидается поступление очередной партии вакцины.

По состоянию на 18 января проведено 392 997 лабораторных исследований на коронавирус, выявлено 17 592 случая заражения, умерших - 297, выздоровевших - 16 219. В госпиталях медицинскую помощь получают 1 476 человек, в реанимациях находятся 95 пациентов, 12 из них - на аппаратах ИВЛ.

Общий госпитальный коечный фонд составляет 1 859 коек, имеется резерв. Амбулаторное лечение с подтвержденным коронавирусом получают 2 292 пациента. В амбулаторных центрах медицинской диагностики и лечения помощь за 18 дней наступившего года 2 267 человек. КТ-исследования проводятся в восьми медицинских организациях.