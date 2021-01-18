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В Госдуме создадут рабочую группу по законодательному противодействию киберпреступности

По словам главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, актуальность создания такой группы обусловлена ростом киберпреступности на фоне увеличения числа пользователей интернета

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа по разработке инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, может быть создана в Госдуме в ходе весенней сессии. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Планируется создать межфракционную рабочую группу, которая займется выработкой инициатив по противодействию киберпреступности", - сказал Хинштейн, говоря о планах работы парламентариев в 2021 году.

По его словам, актуальность создания такой группы обусловлена ростом киберпреступности на фоне увеличения числа пользователей интернета, а также все более активным использованием россиянами интернет-сервисов.

Комитет также намерен совместно с представителями отрасли доработать законопроект об ограничении иностранной доли в российских онлайн-кинотеатрах. "Доводы участников рынка онлайн-кинотеатров будут обсуждаться в рамках расширенного заседания комитета", - заверил депутат.

Депутаты также планируют усилить защиту персональных данных россиян, внести законопроект о социальной рекламе и рассмотреть правительственную инициативу о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.

Весенняя сессия Госдумы откроется 19 января и продлится до середины июля.

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