СК проверяет информацию СМИ о найденной на улице шестилетней девочке под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. СК начал проверку по сообщениям СМИ об обнаружении полураздетой шестилетней девочки на улице под Калининградом. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте управления.

"По указанию руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрия Бочарова для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нескольких местных СМИ в понедельник появились сообщения о том, что 16 января 2021 года в поселке Храброво Гурьевского района на улице обнаружили шестилетнюю девочку без верхней одежды, босиком. Из публикаций следует, что ребенка оставили дома с пьяным отчимом, девочка сбежала, отправившись на поиски матери, ее подобрали с признаками обморожения местные жители. Ребенок попал в больницу.

По данным СМИ, мать девочки ранее судима, лишена родительских прав в отношении двух своих старших детей, а обязанности по воспитанию троих младших должным образом не исполняет. "В ходе проверки следствие детально установит условия, в которых воспитываются дети в данной семье, а также даст надлежащую правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики на предмет халатности", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, девочка, которую подобрали на улице, действительно помещена в лечебное учреждение. Опасности для ее жизни нет.

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что днем 16 января температура воздуха в Калининграде и пригородах составляла минус 6 градусов.