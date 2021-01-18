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Пандемия COVID-19
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Посол Италии в РФ заявил, что привился вакциной "Спутник V" и не испытал побочных эффектов

Паскуале Терраччано намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной "Спутник V" и не столкнулся с какими-либо побочными эффектами.

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"Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V". Я не испытал никаких особых побочных эффектов, - сказал дипломат в понедельник в ходе конференции "Важные исторические связи между Россией и Бари" в формате онлайн. - В ближайшее время я намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме".

"Это наводит на несколько горькие мысли о том, что даже в такое тяжелое драматичное время, как в пандемию коронавируса, наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи. Это не может не вызывать сожаление", - добавил он. Терраччано отметил, что он не намерен сравнивать разные вакцины и определять лучшую, но подчеркнул, что итальянское правительство "считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области".

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ИталияРоссияПандемия COVID-19
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