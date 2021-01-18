В Петербурге умер реставратор объектов Эрмитажа и Летнего сада Виктор Живан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Реставратор Виктор Живан, участвовавший в восстановлении объектов Эрмитажа и Летнего сада, умер в Санкт-Петербурге на 62-м году жизни. Об этом сообщил Союз реставраторов Санкт-Петербурга в понедельник в официальном сообществе в сети "ВКонтакте".

"18 января 2021 года на 62 году ушел из жизни Живан Виктор Иванович, заслуженный петербургский реставратор", - говорится в сообщении. - О времени и месте проведения прощальных мероприятий будет извещено дополнительно".

Виктор Живан родился в 1959 году в Житомирской области Украинской ССР. Переехал в Ленинград, где с 1988 по 1993 годы работал на должностях мастера, прораба и главного инженера в мастерской. Позже организовал частную компанию, специализирующуюся на комплексной реставрации памятников и объектов культурного наследия.

Как рассказали в союзе, под руководством и при непосредственном участии Живана была проведена реставрация чугунного ограждения лестницы здания Главного штаба Эрмитажа, ограды Русского музея. Были воссозданы ворота Летнего сада, восстановлены квадрига "Триумф Аполлона" на аттике главного фасада Александринского театра, фасады и скульптурные композиции дельфинов Невских павильонов Главного адмиралтейства. Также реставратор участвовал в комплексной реконструкции Петропавловской крепости, в том числе Никольской и Екатерининской куртин, Артиллерийского цейхгауза, Каретника, Трубецкого бастиона. В государственном музее-заповеднике "Петергоф" при участии Живана были отреставрированы фонтаны "Золотая горка", "Пирамида", "Львиный каскад", "Самсон".

Кроме того, Виктор Живан руководил работами по реставрации интерьеров храма Спаса на Крови, фасада собора Петра и Павла в Петергофе. Принимал участие в воссоздании и реставрации декора Дома ученых имени Максима Горького, театра им. В. Ф. Комиссаржевской и других архитектурных памятников Петербурга.